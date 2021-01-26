В Кузбассе выпустили марку в честь 300-летия. ФОТО: пресс-служба АПК

В честь 300-летия Кузбасса была выпущена почтовая марка. Уже сегодня она поступила в областные почтовые отделения.

Администрация правительства Кузбасса сообщила о выпуске юбилейной почтовой марки с логотипом празднования 300-летия региона. В честь этого в Кемерове прошла церемония гашения с помощью специально выпущенного штемпеля с гербом региона и надписью «300 лет Кузбасс».

По словам Сергея Цивилева, почтовая марка будет напоминать о трехсотлетии региона, станет украшением в коллекциях филателистов и подарком для получателей корреспонденции по всему миру. К слову, для коллекционеров есть возможность до 28 января «погасить» юбилейную марку специальным штемпелем в потовом отделении на Советском проспекте. После этой даты спецштемпель отправят в Центральный музей связи в Санкт-Петербурге.

Уже сегодня в почтовых отделениях Кузбасса можно приобрести юбилейную марку, всего их в регионе восемь тысяч экземпляров. Вместе с марками также изданы конверты первого дня, погашенные в первый день выпуска. На них изображен памятник Михайло Волкову на фоне угольного карьера.