Новокузнечанка оформила шесть банковских карт на несуществующих людей

Новокузнечанка по подложным документам оформила шесть банковских карт
Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Жительница Новокузнецка стала фигуранткой уголовного дела, после того как ввела в компьютерную программу ложные сведения. За это суд лишил ее свободы - условно.
39-летняя новокузнечанка работала оператором Почты России. В какой-то момент она стала вносить в базу данных фиктивные реквизиты. А это значит, что она получила возможность открывать банковские карты на не существующих в реальности людей. Впрочем, единственная выгода, которую преследовала новокузнечанка, была выполнением плановых показателей по реализации продуктов «ПочтаБанка».
Женщина сумела шесть раз оформить банковские карты, когда попала в поле зрения УФСБ.
За неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения новокузнечанка предстала перед судом.
- Орджоникидзевским районным судом Новокузнецка Кемеровской области - Кузбасса оператор почтовой связи признана виновной в совершении преступления, и ей назначено наказание в виде одного года и 10 месяцев лишения свободы (условно) с испытательным сроком шесть месяцев, - сообщает пресс-служба УФСБ России по Кемеровской области.