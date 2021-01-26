Новокузнечанка оформила шесть банковских карт на несуществующих людей

Новокузнечанка по подложным документам оформила шесть банковских карт Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Жительница Новокузнецка стала фигуранткой уголовного дела, после того как ввела в компьютерную программу ложные сведения. За это суд лишил ее свободы - условно.

39-летняя новокузнечанка работала оператором Почты России. В какой-то момент она стала вносить в базу данных фиктивные реквизиты. А это значит, что она получила возможность открывать банковские карты на не существующих в реальности людей. Впрочем, единственная выгода, которую преследовала новокузнечанка, была выполнением плановых показателей по реализации продуктов «ПочтаБанка».

Женщина сумела шесть раз оформить банковские карты, когда попала в поле зрения УФСБ.

За неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения новокузнечанка предстала перед судом.

- Орджоникидзевским районным судом Новокузнецка Кемеровской области - Кузбасса оператор почтовой связи признана виновной в совершении преступления, и ей назначено наказание в виде одного года и 10 месяцев лишения свободы (условно) с испытательным сроком шесть месяцев, - сообщает пресс-служба УФСБ России по Кемеровской области.