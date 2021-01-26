Два детских сада с бассейнами за миллиард рублей открылись в Кемерове. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В Кемерове открылись два детских сада с бассейнами, построенных в рамках национального проекта. На их возведение и оснащение потратили почти миллиард рублей.

В Лесной Поляне в Кемерове открылись два детских сада - «Соловушка» и «Подсолнушек». Их построили в рамках национального проекта «Демография». На возведение и оснащение садиков потратили почти миллиард рублей из консолидированного бюджета.

Каждое из дошкольных учреждений рассчитано на 350 мест, из которых 120 - ясельные. Детсады, по словам Сергея Цивилева, созданы с применением современных образовательных концепций, кроме того, они оснащены интерактивным оборудованием.

Дошкольникам будут доступны занятия робототехникой и шахматами, они смогут изучать различные профессии и основы финансовой грамотности. Оба дошкольных учреждения оснащены сенсорной комнатой отдыха, просторным физкультурным залом и бассейном.

Не забыли и о безопасности детей - в садиках установлено видеонаблюдение, есть домофоны, автоматическая пожарная сигнализация, тревожная кнопка и табло оповещения на случай чрезвычайной ситуации.

Как сообщает сайт администрации правительства Кузбасса, в течение 2021 года планируется построить еще 15 детсадов, восемь из них до 6 июля, ко дню празднования трехсотлетия региона.