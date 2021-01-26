Кузбасс стал одним из лидеров России по объему заготовленной плазмы. ФОТО: пресс-служба минздрава Кузбасса

Кузбассовцы, перенесшие коронавирус и успешно победившие инфекцию, активно сдают плазму, чтобы поддержать земляков. Как оказалось, по объему заготовленной плазмы наш регион стал седьмым среди всех субъектов Российской Федерации.

В 2020 году в в Кузбассе заготовили 1 946 доз антиковидной донорской плазмы, а это – 594 литра. Почти половину – 1043 дозы – за полгода передали в больницы, где проходят лечение кузбассовцы с подтвержденным коронавирусом. Отметим также, что по правилам, после забора плазма должна находиться на карантине в специальном криохранилище в течение четырех месяцев. Переливать ее пациентам можно лишь после того, как донор повторно сдаст кровь, чтобы не допустить возможной передачи инфекций. Однако в случае с коронавирусом, у врачей не было возможности ждать столько времени, ведь антиковидная плазма используется как лекарство. Поэтому плазму пропускали через специальные облучатели, которые полностью уничтожают самых разных возбудителей болезней – в том числе гепатита, ВИЧ и сифилиса.

Стать донором может каждый, кто переболел коронавирусом, даже если это была легкая или бессимптомная форма.

- Мы принимаем в качестве доноров антиковидной плазмы граждан с антителами G к новой коронавирусной инфекции с определенным значением коэффициента или индекса позитивности. Как правило, этой информацией располагают те, кто проходил лечение с установленным диагнозом COVID-19 и кому делали анализы в период заболевания, - уточняет Илгиз Вафин.

Кузбасский центр крови приглашает жителей стать донорами антиковидной плазмы. Сдать антиковидную плазму можно в городах Белово, Новокузнецк, Анжеро-Судженск, Прокопьевск и Кемерово. Всю дополнительную информацию можно уточнить по телефону +7 (3842) 52-22-74.