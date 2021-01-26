Личности 16 участников избиения подростков в Кузбассе установлены Фото: Кирилл ЧАЩИН

Сотрудникам полиции удалось установить личности 16 подростков, которые участвовали в массовой драке в Таштаголе.

По данным полиции, причиной драки, больше похожей на избиение, стали межличностные отношения между двумя несовершеннолетними. После проведенной проверки, стражи порядка установили, что видео было снято в декабре 2020 года. -

- Проведение проверочных мероприятий продолжается. По их результатам будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

В свою очередь, в администрации Таштагола отметили, что подобные происшествия – исключение из правил.

- На моей памяти не было конфликтов, которые бы заканчивались масштабными драками, да еще и между детьми. И уж тем более нет выяснений отношений между поселками или районами города, - отметила пресс-секретарь администрации Таштагольского района Марина Кустова. - Как только в распоряжении главы Таштаголького района Владимира Макуты оказалось это видео, он тут же обратился в правоохранительные органы. Со своей стороны мы сделали все, чтобы максимально быстро установить личности участников драки.

Драка. ФОТО: кадр видео канала "Открытый город"

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