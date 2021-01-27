В Кемерове планируют изменить популярный автобусный маршрут Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемерове планируется в ближайшем будущем изменить еще один популярный у горожан автобусный маршрут. Однако примут ли новую схему движения, решит голосование среди жителей.

Продолжается голосование за изменение схемы движения автобуса №51А, который связывает между собой Кировский район и центральную часть города. Сейчас автобус следует от 21-го микрорайона до остановки «Парк Ангелов» на проспекте Ленина. Горожанам предлагается принять участие в голосовании и либо поддержать старую схему движения, либо проголосовать за новую, согласно которой маршрут автобуса №51А будет продлен от остановки «Парк Ангелов» до железнодорожного вокзала. Есть и третий вариант – предложить свою схему движения.

Проголосовать можно на цифровой платформе «Кузбасс Онлайн» и там же оставить комментарии. Опрос завершиться через 10 дней. Пока больше всего проголосовавших поддержали вариант новой схемы: «Д.п. «21 микрорайон» - «Парк Ангелов» - Д.п. «Вокзал» - 83, 27 процента. Еще 12,45 процента опрошенных готовы оставить все, как есть. А 4,29 процента выразили желание предложить свой вариант движения автобуса.

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