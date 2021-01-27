Кузбассовцу грозит два года за спиленную ель в центре города. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Житель Кузбасса обвиняется в незаконной рубке. В конце декабря прошлого года он спилил ель в центре города.

В Анжеро-Судженске против местного жителя возбудили уголовное дело. Подозреваемого обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений.

В конце декабря прошлого года 40-летнего мужчину подшофе внезапно настигло новогоднее настроение – он решил отправиться за елью. Подумав, что не хочет тратить деньги на дерево, ранее судимый мужчина решил срубить его с помощью ножовки на одной из центральных улиц города. Довольный рецидивист принес добытое в квартиру.

Радость мужчины длилась недолго – его увидел свидетель, который сообщил об инциденте в полицию. Стражи порядка нашли подозреваемого и задержали. Сейчас мужчине грозит до двух лет лишения свободы.