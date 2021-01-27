81 прививочный пункт для вакцинации от коронавируса открыт в Кузбассе Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кузбассе к настоящему времени открыт 81 прививочный пункт для вакцинации от коронавируса. В регион прибыло уже 15,3 тысячи доз вакцины.

Как рассказал заместитель губернатора по социальным вопросам Алексей Цигельник, прививку от коронавируса уже поставили 14 342 жителя области.

- Сегодня в регион поступило еще 15 300 доз вакцины. В списках желающих привиться находятся 17 тысяч человек, в основном это представители медицинских и педагогических коллективов, сотрудники промышленных предприятий. Также необходимо повысить охват вакцинацией одиноких пожилых людей. Они наиболее уязвимы для опасной инфекции, но зачастую просто не знают, как записаться на прививку, - подчеркнул замгубернатора.

Помогать в МФЦ и торговых центрах пожилым людям записаться на прививку будут волонтеры.

Сейчас в области уже работает 81 стационарный прививочный пункт. Кроме того, дополнительные кабинеты вакцинации открыты в частных медицинских центрах, на базе медико-санитарных частей промпредприятий и ведомственных больниц. Организована работа пяти мобильных прививочных бригад, которые выезжают на предприятия.

А с 28 января вакцинацию будут проводить в торговых центрах. В частности, прививочные пункты уже подготовлены в ТЦ «Лапландия» в Кемерове и «Сити Молл» в Новокузнецке.

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