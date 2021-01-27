За долги по коммуналке у жительницы Кузбасса забрали автомобиль. ФОТО: УФССП России по Кемеровской области

Жительница Прокопьевска в течение долгого времени не оплачивала коммунальные услуги. Предупреждения о необходимости платить вовремя она игнорировала и в конце концов едва не лишилась автомобиля.

Долг по платежам за газ, свет и тепло все рос и рос, а горожанка не спешила гасить задолженность. В конце концов сумма достигла 227 тысяч рублей. И тогда управляющая компания обратилась за помощью суд. Суд встал на сторону коммунальщиков и постановил взыскать 227 тысяч рублей с должницы.

Судебные приставы ознакомили горожанку с решением суда. Позже им пришлось обратить взыскание на заработную плату должницы. Позже приставы узнали, что в ее собственности находится автомобиль - и они наложили запрет на совершение регистрационных действий в отношении транспортного средства. Машину арестовали и оставили на ответственное хранение. И лишь перспектива лишиться машины стоимостью порядка 800 тысяч рублей заставила женщину оплатить всю сумму задолженности.

- Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - резюмировали в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.