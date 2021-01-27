В Кузбассе мужчина оказался должен банку более 850 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кузбассе телефонные мошенники обманом оформили на мужчину кредит. Теперь он должен банку 850 тысяч рублей.

31-летний житель Кемерова оказался жертвой телефонных мошенников. Ему позвонила девушка, якобы из банка, и сообщила о том, что на его имя открыт кредит на сумму более 850 тысяч рублей. Мужчина ответил, что не оформлял его.

Звонившая предложила молодому человеку оформить так называемый «зеркальный кредит», что поможет погасить задолженность. Мошенница убедила молодого человека - он выполнил все инструкции и перевел деньги на указанные счета. Когда собеседница перестала выходить на связь, мужчина посетил банк и выяснил, что оформленный кредит не погашен.

Потерпевший обратился в полицию. Как сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области, сейчас сотрудники пытаются установить личность подозреваемой. Возбуждено уголовное дело за мошенничество.