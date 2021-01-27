81-летняя пациентка с коронавирусом умерла в Кузбассе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 27 января стало известно, что умерла еще одна жительница Кузбасса, у которой ранее диагностировали коронавирус.

- У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, - такие данные приводит оперативный штаб региона.

Всего с начала пандемии на территории Кузбасса умерли 514 человек с коронавирусом.

Напомним, за минувшие сутки инфекция подтвердилась у 107 пациентов. С начала пандемии число заразившихся коронавирусом достигло 29 047 человек. При этом выздоровели еще 177 пациентов. В общей сложности с середины марта преодолеть болезнь удалось 26 767 кузбассовцам.

Медицинскую помощь в регионе получают 1766 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3626 человек.

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