У 107 кузбассовцев за сутки подтвердился коронавирус Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе каждый день меняется число заболевших коронавирусом. Так, на утро 27 января диагноз подтвердился еще у 107 человек.

По данным оперштаба, за минувшие сутки медики диагностировали коронавирусную инфекцию еще у 107 человек. В общей сложности с начала пандемии в регионе заболели уже 29 047 жителей Кузбасса.

Выросло и число выздоровевших: еще 177 пациентов, ранее заболевших ковидом, получили отрицательные результаты анализов. В общей сложности 26 767 кузбассовцев успешно прошли курс лечения. Изменилась и печальная статистика. Так, у женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. В общей сложности с начала пандемии умерли 514 пациентов.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1766 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3626 человек.

.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кузбасс стал одним из лидеров России по объему заготовленной плазмы

Кузбассовцы, перенесшие коронавирус и успешно победившие инфекцию, активно сдают плазму, чтобы поддержать земляков. Как оказалось, по объему заготовленной плазмы наш регион стал седьмым среди всех субъектов Российской Федерации. (подробности)

В Новокузнецке учителей могут отстранить от работы из-за прививок от коронавируса

Документ, предписывающий руководителям образовательных организаций обеспечить прохождение сотрудниками вакцинации против коронавирусной инфекции, появился в сети 25 января. С вопросом, обязаны ли учителя ставить прививку, мы обратились в администрацию города. (подробности)