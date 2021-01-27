Девочка-подросток пострадала в столкновении двух автомобилей в Кузбассе. Фото: ГИБДД Кузбасса

В Кузбассе при столкновении двух автомобилей пострадала девочка-подросток. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

В Прокопьевске 26 января, около 8.40, произошла авария на улице Коксовой. Предварительно было установлено, что водитель автомобиля Toyota Corolla, двигаясь в сторону улицы Энергетической, не выбрал безопасную скорость движения. В результате он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой Chevrolet Aveo.

В результате ДТП травмы получили два человека: 51-летний водитель Toyota и его пассажир - девочка 16 лет. Им назначено амбулаторное лечение. Также на месте происшествия была оказана разовая медицинская помощь 32-летнему водителю Chevrolet.

- В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщили в ГИБДД Кузбасса.