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Коронавирус Covid-19

Два кузбасских города лидируют по числу новых заболевших коронавирусом

Оба находятся на юге региона
Екатерина РОМАНОВА
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Два кузбасских города лидируют по числу новых заболевших коронавирусом

Два кузбасских города лидируют по числу новых заболевших коронавирусом

Фото: Екатерина РОМАНОВА

Оперштаб назвал города и территории, в которых за минувшие сутки выросло число заболевших коронавирусом. Как оказалось, в лидерах - два города на юге Кузбасса.

Из 107 человек, у которых за минувшие сутки подтвердился коронавирус, 27 являются жителями Новокузнецка. На втором месте по числу новых заболевших Междуреченск - 20 человек. А вот Кемерово лишь на третьем месте - здесь за сутки диагноз подтвердился у 14 человек.

Новые заболевшие выявлены и в других городах. В Прокопьевске - семь, в Калтане - пять, в Белове, Осинниках и Новокузнецком МР - по четыре новых заболевших. В Анжеро-Судженске и Мысках - по три.

По два новых заболевших - в Киселевске, Краснобродском, Ленинске-Кузнецком и Таштагольском МР.

По одному новому заболевшему - в Тайге, Юрге, Беловском МР, Крапивинском МО, Мариинском МР, Прокопьевском МО, Топкинском МО, Яшкинском МО.

Напомним, за минувшие сутки инфекция подтвердилась у 107 пациентов. С начала пандемии число заразившихся коронавирусом достигло 29 047 человек. При этом выздоровели еще 177 пациентов. В общей сложности с середины марта преодолеть болезнь удалось 26 767 кузбассовцам. Кроме того, умер еще один пациент с ранее подтвержденным коронавирусом. С начала пандемии на территории Кузбасса умерли 514 человек с коронавирусом.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1766 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3626 человек.

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