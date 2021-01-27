Тяжелый грузовик подмял легковушку на кузбасской трассе. Фото: ГИБДД Кузбасса

На кузбасской трассе во вторник произошло дорожно-транспортное происшествие: тяжелый грузовик подмял под себя легковушку.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, ДТП произошло 26 января, около 7.55, в Прокопьевском муниципальном округе, на 80-м километре автодороги Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк - Междуреченск.

Как было предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля Shacman объезжал остановившийся из-за поломки автомобиль, выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-21150, который двигался во встречном направлении. В результате водитель отечественного автомобиля - мужчина 49 лет - был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщили в ГИБДД Кузбасса.

За 2020 год из-за выезда на полосу встречного движения, связанного с разворотом, поворотом налево или объездом препятствия произошло 12 ДТП, в которых один человек погиб и 18 получили травмы различной степени тяжести. С начала 2021 года сотрудниками ГИБДД Кемеровской области за данное правонарушение привлечено к ответственности более 30 водителей.