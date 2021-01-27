Жителя Кузбасса оштрафовали за одиночный пикет. Фото: Мариинский городской суд Кемеровской области

Молодому человеку из Кузбасса предстоит выплатить штраф за проведение одиночного пикета. Мужчина не стал отрицать вину.

В Мариинске суд признал виновным 23-летнего молодого человека в нарушении коронавирусных ограничений и закона о митингах. Об этом сообщил сайт Мариинского городского суда.

23 января местный житель решил выразить свою гражданскую позицию, организовав в центре города одиночный пикет. Таким образом, мужчина нарушил распоряжение губернатора о режиме повышенной готовности и закон о митингах.

На суде молодой человек заявил, что накануне узнал о протестных акциях против действующей власти на улицах российских городов и решил присоединиться. Пройдя с нарисованным плакатом по центральной улице Мариинска, он встретил своего знакомого и попросил того его сфотографировать. Во время пикета молодых людей задержали.

Суд признал молодого человека виновным в административном правонарушении. Он учел все смягчающие и отсутствие отягчающих обстоятельств и назначил обвиняемому минимальное наказание - штраф десять тысяч рублей. Молодой человек полностью признал вину, однако у него есть право обжаловать постановление.