Жительница Кузбасса пожаловалась на большие сугробы на обочине дороги.Фото: FBI Ленинск-Кузнецкий/ vk.com

Жительница кузбасского города пожаловалась в соцсетях на большие сугробы на обочине дороги. Они мешают заезду и выезду с парковки.

В Ленинске-Кузнецком в одном из местных сообществ в социальной сети появилось сообщение о больших сугробах на улице Мусохранова, 2. Подписчица рассказала, что после чистки дороги на обочине вырастают снежные бордюры. По ее словам, чтобы их преодолеть, машинам приходится проезжать по ним пузом, что наносит ущерб:

«При попытке преодолеть данное препятствие в виде заезда на парковку на улице Мусохранова, 2 через этот сугроб, мы вынуждены портить свои машины, ведь пузом машина бороздит по этому хламу», - пишет пользовательница.

Женщина жалуется, что хозяин здания не убирает снег, заявляя, что это не его территория. В результате автомобилистам приходится ставить машины где придется, за что сотрудники полиции их штрафуют. Автоледи также рассказала, что из-за парковки в неположенном месте ее автомобиль задел проезжающий автобус.

В посте возмущенная горожанка отметила, что ей приходится возить с собой лопату, чтобы расчищать себе путь, и не понятно, на что уходят ее налоги.