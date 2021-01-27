Около кемеровского вокзала снесут жилой дом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемерове, около железнодорожного вокзала, снесут жилой дом. Об этом сообщили власти города.

Администрация областного центра изымет земельный участок, а также жилые и нежилые помещения в многоквартирном доме, который расположен на проспекте Ленина, 3, недалеко от железнодорожного вокзала. Это будет сделано в связи с тем, что здание признано аварийным и непригодно для проживания. Его в будущем планируется снести.

Всего в двухэтажном доме собираются изъять шесть квартир и столько же нежилых помещений.

«Комитету по жилищным вопросам администрации города Кемерово в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить его копии собственникам объектов недвижимого имущества», - говорится в постановлении.

Сроками изъятия уже интересовались горожане в Instagram мэра Ильи Середюка.

- Процедура изъятия помещений начата. Все собственники помещений в доме по адресу: проспект Ленина, 3 - уведомлены о сроках, - ответили на этот вопрос в мэрии.