15 автомобилей столкнулись на трассе Кемерово - Новокузнецк. Фото: Инцидент Кузбасс/ telegram-канал

В Кузбассе на трассе Кемерово - Новокузнецк столкнулись порядка 15 автомобилей. Медики сообщают о двух пострадавших.

В среду, 27 января, на кузбасской трассе произошло массовое столкновение автомобилей. Видео дорожно-транспортного происшествия появилось в социальных сетях. ДТП зафиксировано в Беловском районе, на 95-м километре трассы Кемерово - Новокузнецк, недалеко от поселка Грамотеино.

Как рассказали в Кузбасском центре медицины катастроф, в аварии пострадали два человека. Мужчина 1994 года рождения госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, мужчина 1973 года рождения от госпитализации отказался, - сообщили подробности в пресс-службе КЦМК.

Сейчас на месте массового ДТП работают оперативные службы, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.