Жителей кузбасского села избавили от опасной железной воды. Фото: Пресс-служба АПК

Жителей одного из кузбасских сел наконец-то избавили от опасной «железной» воды. Потребители жаловались на резкий запах и неприятный вкус.

В селе Суслово в Мариинском районе запустили новую систему водоочистки стоимостью почти 1,5 миллиона рублей. Раньше жители жаловались на резкий запах и неприятный вкус воды из местной скважины. Исследования показали, что уровень железа в ней был превышен в три раза. После ввода в работу специальной системы вода из скважины проходит несколько ступеней очистки: фильтрацию, аэрацию и облучение ультрафиолетом. При этом хлор в воду не добавляется, поэтому она подходит для приготовления пищи и поливки огородов. Отметим, что водой из скважины пользуется почти половина села — это около тысячи человек, а также больница и Дом милосердия.

А в поселке Барзас города Березовского построен новый водовод протяженностью 8,6 километра за 31,7 миллиона рублей. До этого жители получали воду из двух артезианских скважин, которая весной и осенью не соответствовала нормам, а летом ее просто на всех не хватало. Поэтому через новый водовод поселок подключили к центральному водоснабжению. Теперь чистая питьевая вода доступна двум тысячам жителей.

-Кузбасс обладает достаточными запасами чистой воды, но важно, чтобы она доходила до потребителя без потери качества. Только в прошлом году на модернизацию системы водоснабжения региона было направлено более 700 миллионов рублей из областного и федерального бюджетов. В 2021 году планируем выделить на эти цели полмиллиарда рублей. Особое внимание при этом уделяется водоснабжению сельских территорий и малых городов, — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.