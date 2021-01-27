Столкнулись 17 машин: В полиции сообщили подробности массового ДТП в Кузбассе. Фото: Инцидент Кузбасс/ telegram-канал

В полиции сообщили подробности массового ДТП в Кузбассе, которое произошло утром 27 января. Из-за столкновения 17 автомобилей по трассе ограничено движение.

В Беловском районе в промежуток с 11.00 до 11.30 на 97 километре автодороги Кемерово – Новокузнецк произошло не менее трех дорожно-транспортных происшествий с участием в общей сложности 17 автомобилей.

Как было установлено, причиной аварий стало несоблюдение водителями безопасной скорости движения, а также дистанции до других транспортных средств в сложных погодных условиях. В результате дум пострадавшим пришлось обратиться за медицинской помощью.

-В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД. Полицейские обеспечивают безопасность движения. До ликвидации последствий ДТП на участке с 92 по 98 километры временно ограничено движение в направлении Новокузнецка. Объезд организован по автодороге Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк - Междуреченск, - рассказали в ГУ МВД России по кемеровской области.

Стражам порядка предстоит выяснить все обстоятельства произошедших ДТП, после чего будет принято решение в соответствии с законодательством.

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