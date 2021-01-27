Иномарка сбила 11-летнюю девочку возле школы в Новокузнецке. ФОТО: отдел пропаганды ГИБДД города Новокузнецк

Ни наличие разметки пешеходного перехода, ни светофор не могут гарантировать безопасности пешеходов при переходе дороги. Так, на «зебре» возле школы утром 27 января автомобиль сбил ребенка.

11-летней девочке нужно было перейти проезжую часть на улице Куйбышева, прямо напротив школы. Девочка дождалась, когда загорится зеленый свет, а потом ступила на пешеходный переход. Однако перейти дорогу ей не удалось. Как раз в это время по дороге ехал водитель автомобиля Volkswagen Polo. Он проигнорировал сигнал светофора и совершил наезд на школьницу.

После ДТП девочка была госпитализирована в одно из медицинских учреждений города, - сообщает отдел пропаганды новокузнецкой Госавтоинспекции. - Предварительной причиной ДТП стало несоблюдение водителем требований сигналов светофора. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.