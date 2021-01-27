Мужчина погиб под упавшим с крыши снегом в Кузбассе. Фото: Кадр видео ТРК-Квант

В Кузбассе мужчина погиб под толщей снега, упавшего с крыши. Трагедия произошла на прошлой неделе.

На минувшей неделе в поселке Усинский города Междуреченска с крыши дачного домика на мужчину упал снег, буквально похоронив его под собой. Для помощи междуреченцу выезжал междуреченский поисково-спасательный отряд для проведения спасательных работ.

Однако мужчине 1959 года рождения она, к сожалению, так и не понадобилась, сообщает телеканал ТРК-Квант. Когда спасатели обнаружили пострадавшего, использовав для этого лопаты и зонды, выяснилось, что медицинская помощь ему уже не нужна. Прибывшая бригада медиков констатировала смерть мужчины.