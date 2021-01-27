«Мисс Россия» из Кузбасса примет участие в телешоу «Последний герой». ФОТО: инстаграм Эльмиры Абдразаковой

У нее уже есть титул «Мисс Россия», она представляла нашу страну в финале конкурсов «Мисс мира» и «Мисс Вселенная». А теперь Эльмира Абдразакова вступила в борьбу за титул победителя телепроекта «Последний герой».

«Я еду на «Последний герой», чтобы проверить свои силы и понять свои возможности. Я человек, привыкший к комфорту, вкусной еде с бокалом вина и косметическим средствам, так что для меня шоу — это шанс проверить себя на прочность. Моя первостепенная цель — это понять, на что я способна. Но самое главное — всегда оставаться человеком: для меня важно, чтобы мы были дружным коллективом, работали как единое целое, со всем справились и получили кайф!» - цитирует Эльмиру Абдразакову «СтарХит»

Эльмира Абдразакова вошла в команду «Новичок». К слову, она не единственная красавица здесь: среди членов команды – Александра Маслаковва, финалистка конкурса «Мисс Россия 2015», модель, теле- и радиоведущая. Также в команду вошли рэпер и участник «»Дома-2 Даним Апос, спортсмен Дмитрий Петайкин, тракторист Роман Никкель, студентка Татьяна Роот, бизнесвумен Дарья Колпакова и диджей Иван Кузнецов.

Напомним, Эльмира Абдразакова родилась в Казахстане, потом ее семья перебралась в Междуреченск.Позже она училась в Новосибирске, работала в Газпроме, сейчас живет и учится в Москве. В 2013 году стала победительницей конкурса «Мисс Россия 2013», кроме того, является финалисткой конкурсов «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

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