Стали известны новые подробности о реконструкции бассейна «Лазурный» в Кемерове Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Появились новые подробности реконструкции бассейна «Лазурный» в Кемерове. Напомним, что работы на спортивном объекте были временно приостановлены в декабре прошлого года.

В спорткомплексе «Лазурный» возобновились работы по ремонту бассейна. Сейчас рабочие занимаются отделкой и реконструкцией фасада здания. На весну и лето запланировано благоустройство прилегающей территории.

Как сообщили в мэрии, в конце декабря компании-застройщику было выдано новое разрешение на строительство, оформленное в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса.

Напомним, что бассейн закрыт для горожан с лета 2019 года. Сроки возобновления его работы неоднократно переносились, последней датой открытия назван июль 2021 года.

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