Стали известны новые подробности о реконструкции бассейна «Лазурный» в Кемерове
Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
Появились новые подробности реконструкции бассейна «Лазурный» в Кемерове. Напомним, что работы на спортивном объекте были временно приостановлены в декабре прошлого года.
В спорткомплексе «Лазурный» возобновились работы по ремонту бассейна. Сейчас рабочие занимаются отделкой и реконструкцией фасада здания. На весну и лето запланировано благоустройство прилегающей территории.
Как сообщили в мэрии, в конце декабря компании-застройщику было выдано новое разрешение на строительство, оформленное в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса.
Напомним, что бассейн закрыт для горожан с лета 2019 года. Сроки возобновления его работы неоднократно переносились, последней датой открытия назван июль 2021 года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кемерове остановили реконструкцию бассейна «Лазурный»
В Кемерове остановлена реконструкция одного из главных спортивных объектов города - бассейна «Лазурный». Заявление на проведение работ отозвал застройщик.(подробности)
Пять наивных вопросов о судьбе бассейна «Лазурный» в Кемерове
В Кемерове еще летом этого года закрыли на ремонт «Лазурный» - крупнейший плавательный бассейн города. Почему двери «водной площадки» до сих пор закрыты и что будет с «Лазурным» в ближайшем будущем, разбиралась «Комсомольская правда».(подробности)
Стали известны сроки открытия бассейна «Лазурный» в Кемерове
Стало известно, когда в Кемерове завершится ремонт бассейна «Лазурный». Об этом в ходе пресс-конференции рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. (подробности)