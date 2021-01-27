В Кузбассе выявили нарушения валютного законодательства на более чем миллиард рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кузбассе сотрудники таможни выявили нарушения валютного законодательства. Всего 173 случая на сумму более миллиарда рублей.

В 2020 году в ходе проверки сотрудники кемеровской таможни выявили 173 случая нарушения валютного законодательства на сумму 1 миллиарда 300 тысяч рублей. Для сравнения, в 2019 году таких случаев было в 4,5 раза меньше.

По фактам нарушений возбудили 184 административных дела. В результате рассмотрения дел вынесли 62 постановления о наказании в виде штрафа. Их сумма составила более 100 миллионов рублей. Еще шесть случаев нарушения имели признаки уголовных преступлений.