Опубликовано видео взрыва на шахте в Кузбассе

Видео со взрывными работами на разрезе показал замгубернатора Кузбасса. ФОТО: кадр видео Андрея Панова

О том, как проводятся взрывные работы на кузбасских разрезах, рассказал замгубернатора Кузбасса Андрей Панов. Более того, на своей странице в инстаграме он разместил видео со взрывом.

- Правительством Кузбасса совместно с Сибирским управлением Ростехнадзора отлажен механизм контроля за ведением взрывных работ угледобывающими предприятиями, - рассказал Андрей Панов.

Замгубернатора отметил, что для того, чтобы провести взрывные работы, угольщики должны направлять в Ростехнадзор планы и отчеты о проведении таких работ. При этом обязательно должны быть указаны время, место работ, а также данные о взрывчатом веществе. Работы можно проводить только в будние дни и строго до 17.00.

-Так, например, в Киселевске 21 января на горном отводе «Шахты №12» проводились взрывные работы в 15 .35 и в 15.50. Магнитуда составила 1,9 баллов (при допустимой 3,0), - прокомментировал Андрей Панов видео. - В результате взрывных работ выбросов пыли не зафиксировано.замгубернатора также отметил, что сегодня угольщики используют современные средства инициировании с электронным замедлением. А это, в свою очередь, снижает сейсмическое воздействие и запыленность.