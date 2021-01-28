В Кемерове запретят стоянку автомобилей. ФОТО: пресс-служба ЦОДД города Кемерово

Вечером 28 января вступит в силу временное ограничение стоянки автомобилей – об этом сообщает Центра организации дорожного движения Кемерова.

В сообщении, которое опубликовано на сайте Центра организации дорожного движения, жителей и гостей Кемерова информируют о том, что уже вечером 28 января временно будет ограничена стоянка автомобилей.

- С 20.00 часов 28.01.2021 до 10.30 часов 29.01.2021 будет ограничена стоянка на проспекте Притомском, - говорится в сообщении Центра организации дорожного движения.

Парковку автомобилей запретят на всем протяжении дороги от проспекта Притомского, 1 до бульвара Строителей. Причиной такого запрета в Центре организации дорожного движения назвали «проведение мероприятий». Каких именно – не утоняется.