Один из районов Кузбасса изменит название. ФОТО: пресс-служба областного Заксобрания
В скором времени еще один из районов Кузбасса изменит свое название и статус. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Кузбасса.
Законопроект о смене названия и статуса приняли депутаты Законодательного собрания во время заседания.
- В первом чтении депутаты рассмотрели и приняли закон о преобразовании муниципальных образований Беловского муниципального района, - говорится в сообщении по итогам заседания.
Отметим также, что Беловский район должен стать 16-ым из 18-и районов, получивших статус округа. Благодаря преобразованию будут сокращены расходы на содержание административного аппарата. Кроме того, у сельских поселений появятся более широкие возможности для участия в программах капитального ремонта жиль, поддержки молодых специалистов, расселению аварийных и ветхих домов и многое другое.
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