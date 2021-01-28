Секретную лабораторию в лесу нашли в Кузбассе полицейские. ФОТО: кадр видео ГУ МВД России по Кемеровской области.

Подальше от любопытных глаз, в лесу, спрятал нарколабораторию один из жителей Кузбасса. Вместе с лабораторией нашли и тайник: в нем оказались огромные запасы мефедрона.

24-летний житель Беловского района организовал целую лабораторию по производству наркотиков. Подальше от любопытных глаз, в лесу неподалеку от поселка Новый городок, он установил утепленную палатку, организовал ее обогрев – так, чтобы иметь возможность работать круглый год вне зависимости от погоды. А чтобы обезопасить себя и приятеля, который стал помощником в производстве наркотика, мужчина установил на подходах к лаборатории импровизированные ловушки. Готовый наркотик сообщники фасовали в специально арендованной комнате общежития.

- Изъяты канистры с реагентами и прекурсорами, лабораторное оборудование, генератор, противогазы, перчатки и другие предметы, которые, предположительно, использовались злоумышленниками для изготовления синтетического наркотика, - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Также сотрудники полиции обнаружили в лесу тайник, в котором лежало более восьми килограммов мефедрона.

В настоящее время следователем ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области возбуждено уголовное дело. Подозреваемые заключены под стражу.