Женщина прописала сожителя дочери в сгоревшем доме в Кузбассе. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

В Кузбассе женщина прописала сожителя своей дочери в сгоревшем дома. Мужчина не мог устроиться на работу без прописки.

В Прокопьевске против местной 52-летней жительницы возбудили уголовное дело. Она прописала в своем частном доме сожителя дочери – тот не мог устроиться на работу из-за отсутствия места жительства. Однако, деревянный дом ранее сгорел дотла – он стал непригодным для проживания, так как от него остался лишь каркас.

Как сообщает ГУ МВД по Кемеровской области, теперь женщине за ее «помощь» грозит до трех лет лишения свободы. Ее обвиняют в фиктивной регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении.