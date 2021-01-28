Ничего не видно: кузбассовцев предупредили о снеге и метелях Фото: Иван ВИСЛОВ

Погода преподносит кузбассовцам очередной сюрприз. Теплый ветер принес в регион не только тепло, но и метели.

По данным кемеровского гидрометцентра, 28 января в Кузбассе будет по-зимнему тепло: -3…-8 градусов, а по северу региона – не ниже -15. Порывы западного ветра могут достигать 14 метров в секунду, при это день юудет облачным и снежным.

- На дорогах гололедица, снежные наносы, ухудшение видимости временами до 1000 метров и менее, - предупреждает жителей региона ГУ МЧС России по Кемеровской области. - Главное управление МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу рекомендует соблюдать необходимые меры предосторожности при ухудшении погодных условий.

Так, водителям следует избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также помнить, что в такую погоду снижется сцепление автомобиля с дорожным покрытием.

Пешеходам также следует быть внимательными и осторожными и переходить дорогу только на разрешающий сигнал светофора.