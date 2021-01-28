Роспотребнадзор рассказал об отмене масочного режима в Кузбассе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Роспотребнадзоре Кузбасса рассказали об отмене масочного режима в Кузбассе. В регионе прошел брифинг по ситуации с коронавирусной инфекцией.

Во время брифинга прозвучал вопрос о сроках отмены масочного режима в области. Ситуацию прокомментировала начальник эпиднадзора регионального Управления Роспотребнадзора Маргарита Новоселова.

По ее словам, ношение масок регламентировано рядом документов, в том числе распоряжением губернатора региона, главного санитарного врача области и главного санитарного врача России.

- Несмотря на стабильную ситуацию, требование ношения масок в общественных местах сохраняется, - отметила Маргарита Новоселова. - И оно будет сохраняться до регистрации единичных случаев заболевания. Поэтому нам нужно готовиться к тому, что масочным режим будет действовать еще длительный период.