Еще один пациент с коронавирусом умер в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

На утро 28 января стало известно, что в Кузбассе умер еще один пациент с ранее диагностированным коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

- У мужчины 1976 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета II типа. Он проживал в Прокопьевске, - сообщили подробности в штабе.

Также за минувшие сутки заболевание было выявлено у 100 человек, общее число заболевших с начала пандемии достигло 29 147 человек. 169 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 26 936 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1696 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3626 человек.