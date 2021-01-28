Жителя Кузбасса будут судить за неудовлетворительную учебу Фото: Иван Макеев

В Кузбассе 23-летний молодой человек предстанет перед судом за дачу взятки. На третьем курсе обучения в техникуме он купил оценки по ряду дисциплин.

В Новокузнецке местный 23-летний житель отправится под суд. Во время обучения на третьем курсе техникума он договорился с одной из сотрудниц на покупку удовлетворительных оценок по некоторым дисциплинам. Сделка состоялась - бывший студент перевел на счет женщины 13 тысяч рублей, а та освободила его от сдачи экзаменов. Обвиняемый успешно получил диплом о среднем профессиональном образовании.

Но радость выпускника длилась недолго - обо всем узнала полиция. Как сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области, против женщины и юноши возбудили уголовные дела. Материалы дела в отношении молодого человека уже передали в суд на рассмотрение. Его обвиняют в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий. Дело против сотрудницы вуза все еще расследуется.