Ежесуточный прирост новых заболевших коронавирусом в Кузбассе упал до 100 Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе ежесуточный прирост новых заболевших коронавирусом упал до 100. Об этом стало известно из официальной сводки на утро 28 января.

Как сообщили в оперштабе, с учетом новых 100 пациентов за все время пандемии число заболевших достигло 29 147 человек. Также за сутки еще 169 пациентов выздоровели и покинули больничные стены, а всего с прошлого года вылечились 26 936 человек.

К сожалению, еще один случай пополнил статистику летальных исходов.

- У мужчины 1976 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета II типа. Он проживал в Прокопьевске, - сообщили подробности в штабе.

В настоящее время в регионе медицинскую помощь получают 1696 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3626 человек.