Штаб Кузбасса назвал города с новыми заболевшими и умершими от коронавируса

Штаб Кузбасса назвал города с новыми заболевшими и умершими от коронавирус Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперативный штаб Кузбасса назвал города с новыми заболевшими коронавирусом, а также умершими. Опубликована сводка на утро 28 января.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 100 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк - 20, Кемерово - 14, Междуреченск - 12, Калтан и Мыски - по семь, Белово - пять, Киселевск и Ленинск-Кузнецкий - по четыре, Осинники, Прокопьевск, Тайга, Кемеровский муниципальный округ и Таштагольский район - по три, Крапивинский муниципальный округ и Мариинский район - по два, Анжеро-Судженск, , Полысаево, Юрга, Новокузнецкий район, Гурьевский, Промышленновский, Тяжинский и Чебулинский муниципальные округа - по одному, - рассказали в оперштабе.

Таким образом, с начала пандемии заболели 29 147 человек, выздоровели 26 936 пациентов, в том числе 169 - за прошедшие сутки. Также за сутки умер один пациент, а всего уже 515.

Сейчас медицинскую помощь получают 1696 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3626 человек.