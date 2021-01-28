Землетрясение интенсивностью 3,8 балла зафиксировали в Кузбассе

Землетрясение в 3,8 балла зафиксировали в Кузбассе. ФОТО: Алтае-Саянский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН

Утром в Кузбассе произошло землетрясение. Интенсивность толчков в эпицентре составила 3,8 балла.

По сообщению Алтае-Саянского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН, сегодня в одиннадцать часов утра рядом с селом Барановка в Кемеровской области произошло природное землетрясение на глубине пяти километров. Магнитуда составила 3,3, интенсивность в эпицентре - 3,8 балла. Толчки были зарегистрированы в Кемерове, Юрге, Анжеро-Судженске, Ленинске-Кузнецком и других ближайших к эпицентру населенных пунктов.

Отметим, что сегодня, в 7.45 по местному времени, примерно в том же месте зарегистрировали еще один подземный толчок магнитудой 1,9. Кроме того, подземные толчки в регионе регистрируются ежедневно. Однако в большинстве случаев они имеют техногенное происхождение.