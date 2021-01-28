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Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк: стремление жить за городом и низкие процентные ставки удвоили объем ипотечного кредитования в 2020 году

По итогам 2020 года АО «Россельхозбанк» выдал более 74 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму свыше 175 миллиардов рублей
Яков КРЫМСКИЙ
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Это почти в 2 раза больше, чем годом ранее. 45 процентов выдач – более 79 миллиардов рублей – пришлось на сельскую ипотеку, которая стартовала весной прошлого года в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Ключевым оператором сельской ипотеки стал Россельхозбанк.

Лидером по ипотечному кредитованию, по данным Россельхозбанка, стал Центральный федеральный округ, на который приходится 35,7 процента от общего объема выдач. За ним следуют Приволжский (21,4 процента) и Северо-Западный (13,1 процента) федеральные округа.

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