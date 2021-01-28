Сергей Кузнецов раскритиковал работу новокузнецких водителей. ФОТО: кадр видеоэфира "Утро с мэром" от 28 января.

Несмотря на то, что транспортная реформа стартовала еще в ноябре, новокузнечане до сих пор жалуются на неотлаженную работу общественного транспорта.

О том, что не устраивает горожан в работе общественного транспорта, Сергею Кузнецову во время прямого эфира передачи «Утро с мэром» рассказала одна из новокузнечанок. Женщина отметила, что водители не подъезжают к бордюрам, резко начинают движение и резко заканчивают, а также могут поставить автобус и спокойно наблюдать, как на остановках мерзнут пассажиры. Были и другие замечания, которые касались графиков и маршрутов общественного транспорта.

Отвечая на замечания горожанки, Сергей Кузнецов сделал акцент на том, что сейчас на смену водителям из Санкт-Петербурга и других городов пришли наши земляки - именно они составляют 75 процентов водителей.

- Факты говорят о том, что водители, которые приехали из других городов, более высокой культуры, и они себе такого не позволяли. Да, они не знали город, спрашивали, как добраться, допускали аварии. Но они дорожили работой, уважали пассажиров, - заметил Сергей Кузнецов.

Мэр сказал, что не хочет обижать новокузнецких водителей, однако именно они относятся к пассажирам без должного уважения - «дергают» автобус так, словно в первый раз сели за руль, не подъезжают к бордюрам.

- Раз уж вы позиционируете себя как «наши», так вы и относитесь к городу как к своему, и к пассажирам как к своим. Добейтесь того, чтобы вас уважали, - обратился к водителям Сергей Кузнецов.

Также мэр пообещал принять меры для того, чтобы специалисты УТиС доработали расписание и схемы движения.

Напомним, транспортная реформа в Новокузнецке стартовала 18 ноября и сразу вызвала негодование горожан. В первый же день из-за не вышедших на линии автобусов многие опоздали на работу. Кроме того, оказалось, что водители не только не ознакомлены с маршрутами, но и попросту не знают город. Сейчас ситуация понемногу налаживается.

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