Грузовик задавил женщину во дворе дома в Кузбассе Фото: Иван ВИСЛОВ

Невнимательность водителя грузовика и пешехода привела к трагедии. В Тисуле автомобилист совершил наезд на женщину.

Что именно делал водитель грузового автомобиля Hino на дворовой территории одного из домов в поселке городского типа Тисуль, уже не имеет значения. Важно лишь то, что он был недостаточно внимателен в то время , когда двигался по двору задним ходом. В это же время неподалеку от него шла 61-летняя женщина. В какой-то момент автомобиль совершил наезд на нее.

- В результате ДТП пешеход, женщина 62 лет, от полученных травм скончалась на месте происшествия. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Также в ведомстве отметили, что за 2020 год из-за несоблюдения условий, разрешающих движение транспорта задним ходом, произошло 65 ДТП, в которых один человек погиб, 65 получили травмы различной степени тяжести.