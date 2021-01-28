Завозной случай коронавируса из Танзании зафиксирован в Кузбассе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе зафиксирован завозной случай коронавируса из Танзании. Об этом сообщили специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

В ходе брифинга по ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе специалисты ведомства рассказали о заболеваемости среди жителей в январе. За четвертую неделю месяца зарегистрировано 786 случаев заболевания, что сопоставило с третьей неделей января.

— Семейная очаговость по-прежнему составляет пять процентов. Еще 48 процентов в общей структуре – это организованные лица, - рассказала начальник отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Маргарита Новоселова. - По форме заболевания — на долю ОРВИ приходится 64 процента, на долю внебольничной пневмонии – 29 процентов. Без клинических проявлений на начальном этапе заболевания — семь процентов. Завозные случаи составили один процент – это восемь случаев, в том числе один из-за рубежа — из Танзании.

Она добавила, что в 89 процентов случаев источник заболевания не установлен, еще около 10 процентов приходится на долю контактных случаев заболевания.