В Новокузнецке откроется Межрегиональный выставочный проект «Сибирская монета»

В пятницу, 29 января, в Новокузнецком краеведческом музее состоится торжественное открытие межрегионального выставочного проекта «Сибирская монета», который объединит три сибирских региона: Кузбасс, Алтайский край и Новосибирскую область.

Сибирская монета – яркое и интересное явление в российской экономике, напрямую связанное с историей Сибири. Выпуск «сибирской монеты» позволил вовлечь в единую денежную систему слабо связанные регионы от Урала до Камчатки. Посетители выставки узнают, как чеканка монеты повлияла на промышленное развитие Кузбасса и Сибири.

Четыре кузбасских музея - Новокузнецкий краеведческий музей, музей-заповедник «Кузнецкая крепость», Новокузнецкий художественный музей и Новокузнецкий литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского представят экспонаты, которые «расскажут» о Томском железоделательном заводе - первом промышленном предприятии региона, просуществовавшего до конца 19 века, о кадровой политике Царской России в части обеспечения специалистами, о военной Колывано-Кузнецкой укрепленной линии второй половины XVIII века, центральный штаб которой находился на территории современного Новокузнецка, а также с другими разделами истории этого периода времени.

Центральное место выставочного проекта отведено стенду, где будет представлено 16 монет, которые чеканились Сузунским монетным двором на Сузунском медеплавильном заводе с 1766 по 1847 год (территория современной Новосибирской области).

Познакомиться с историей «сибирской монеты», которая оказала заметное влияние на развитие сибирского региона, можно будет с 29 января. Начало в 16.00.