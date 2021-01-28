Температурные качели: на выходных в Кузбассе ожидается от -1 до -28 градусов Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Не будет в ближайшие дни покоя метеочувствительным людям: синоптики прогнозируют перепады температур, сильный ветер и снег.

В ночь на пятницу, 29 января, температура воздуха в Кузбассе составит -5…-10 градусов, при этом местами ожидается до -17. Днем воздух прогреется до -1…-6 градусов на всей территории региона. Северо-западный ветер при порывах ночью будет достигать скорости 18 метров в секунду, а днем – до 24. Ожидается сильный снег, мокрый снег и метели и, как следствие, гололедица.

В ночь на субботу, 30 января, столбики термометров опустятся до -7…-12, а местами и до -20 градусов. Днем также будет несколько холоднее: -3…-8, а местами и до -17 градусов. северо-западный ветер будет менять направление на юго-восточное, а его порывы ночью будут достигать 22 метров в секунду. днем же – до 17. Ночью по югу пройдет сильный снег, местами возможны метели. На дорогах гололедица и снежные заносы.

Ночь на воскресенье, 31 января, будет намного холоднее предыдущих: от 14 до 19 градусов мороза, а местами и до -28. Днем также будет морозно: -13…-18, и лишь местами -5…-10 ветер сменит направление на юго-восточное и стихнет. Вероятность осадков невелика, однако по югу пройдет небольшой снег.

В ночь на первый день февраля синоптики прогнозирую -7…-12 градусов, местами – до 17 градусов мороза. Зато день будет теплым: лишь -2…-7 градусов. Скорость юго-восточного ветра вырастет и при порывах будет достигать 12 метров в секунду. Местами пройдет небольшой снег.