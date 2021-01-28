На оживленном перекрестке в Кемерове изменили схему движения Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

В Кемерове на одном из оживленных перекрестков изменится схема движения транспорта. Об этом рассказали в мэрии.

Специалисты Центра организации дорожного движения изучили транспортные и пешеходные потоки на пересечении проспекта Комсомольского и проспекта Ленина, после чего было принято решение для повышения удобства и безопасности движения пешеходов и транспорта. В частности, он переведен из режима «желтое мигание» в режим жесткого пофазного регулирования.

Как рассказали в пресс-службе горадминистрации, транспортные потоки разделены следующим образом:

-в первой фазе будет происходить движение транспорта по проспекту Ленина и пешеходов через проспект Комсомольский;

-во второй фазе – движение транспорта по проспекту Ленина без пешеходного движения;

-в третьей фазе – движение транспорта по проспекту Комсомольскому и пешеходов через проспект Ленина;

-в четвертой фазе – движение транспорта по проспекту Комсомольскому без пешеходного движения.

В заданном режиме светофор начал работать в четверг, 28 января.