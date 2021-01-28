Молодой человек в Кемерове упал с большой высоты. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кемерово"

В Кемерове молодой человек упал с крыши 16-этажного дома. Фотография с места инцидента появилась в сети.

Днем 28 января очевидцы стали свидетелями падения молодого человека. На фотографии с места инцидента видно, как неизвестный молодой человек в синей куртке лежит на земле. Она была опубликована в одном из местных сообществ в социальной сети.

Автор фото пишет, что инцидент произошел на проспекте Октябрьском, 67. По этому адресу располагается 16-этажный дом. К месту происшествия выехали спасатели и полицейские.

Сейчас обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы. О состоянии юноши ничего не известно. В комментариях к публикации идет активное обсуждение инцидента.

«Комсомолка» обратилась за комментарием в правоохранительные органы, однако на момент публикации официального комментария получить не удалось.