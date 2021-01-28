На Кузбасс надвигается штормовой ветер до 24 метров в секунду. Фото: Александр МУРЛИН

Штормовой ветер до 24 метров в секунду придет в Кузбасс в ближайшие сутки. А вместе с ним и снегопады, которые создадут немало неудобств.

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на ближайшие сутки в Кузбассе. В пятницу, 29 января, будет тепло, но ветрено.

В ночь на пятницу по области ожидается -5… -10 градусов, местами до -17. Днем воздух прогреется до -1… -6. Ветер будет дуть в северо-западном направлении со скоростью 8-13 метров в секунду, ночью возможны порывы до 18 метров, а днем местами скорость ветра будет увеличиваться до 24 метров в секунду. Ожидается облачная погода, днем пройдет в отдельных районах сильный и мокрый снег, возможны метели. Водителям стоит проявить внимательность - на дорогах будут гололедица и снежные заносы.

В Кемерове ночью 29 января прогнозируется -8… -10 градусов, днем -2… -4. Порывы северо-западного ветра будут достигать 20 метров в секунду. Пройдет снег, днем ожидаются метели, на дорогах гололедица.

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