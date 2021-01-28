Сергей Цивилев показал работу прививочного пункта в новокузнецком ТЦ

Сергей Цивилев побывал на прививочном пункте в новокузнецком ТЦ. ФОТО: телеграм, "Цивилев Live"

Сергей Цивилев проводит рабочий день 28 января в Новокузнецке. Одним из пунктов его рабочей программы стало посещение торгового центра «Сити Молл». Здесь развернулся прививочный пункт.

Сергей Цивилев побывал в ТЦ «Сити Молл», чтобы проверить, как здесь обустроили прививочный пункт. Губернатор убедился, что все здесь сделано в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Сначала посетители попадают в руки волонтеров: им измеряют давление, температуру, сатурацию, заполняют карту. С этой картой те, кто решил поставить вакцину, отправляются к терапевту, который выносит решение, можно ли ее ставить. С одной из посетительниц ТЦ, сделавшей прививку, губернатор пообщался. Он спросил, какие ощущения были во время процедуры и как женщина чувствует себя сейчас.

- Ничего особенного не почувствовала, обычный укол. Очень удобно, что поставить прививку можно в «Сити Молле»: я рядом живу. Не нужно далеко идти, не нужно ждать… - ответила женщина. - Я рада, что не буду болеть.

Также Сергей Цивилев побывал на площадке перед торговым центром, где сейчас находится передвижной рентген-аппарат. Все желающие могут сделать здесь флюорографию и маммографию. Для этого нужно взять с собой паспорт и полис. Губернатор отметил, что городские власти позаботились о пациентах: чтобы те не мерзли, рядом стоит автобус, где можно в тепле и комфорте ожидать своей очереди.