Кемеровчанка устроила в диване тайник и поплатилась за это Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе у местной жительницы полицейские изъяли 96 свертков с героином. Женщина хранила наркотики в съемной квартире.

52-летнюю жительницу Кемерова обвиняют в торговле наркотиками. Как сообщает УТ МВД России по СФО, транспортные полицейские обнаружили в съемной квартире подозреваемой 96 свертков с героином, которые та заготовила для продажи. Еще целый пакет с запрещенным веществом нашла в диване служебная собака. Всего оперативники обнаружили 32 грамма героина.

Оказалось, что преступница уже занималась торговлей наркотиками в 2013 году. Тогда ее приговорили к семи годам лишения свободы. Кроме того, она привлекалась к уголовной ответственности и за другие тяжкие преступления.

Следователи выяснили, что рецидивистка действовала не одна - ей помогали еще две подельницы. В отношении них возбудили уголовные дела.

52-летнюю преступницу обвиняют по двум эпизодам преступлений - за незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, и покушение на незаконный сбыт в крупном размере. Наркоторговке грозит до 20 лет лишения свободы.