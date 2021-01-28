Клиент, контроль, кадры: как работал бизнес Кузбасса в 2020 году

В 2020 году каждый четвертый корпоративный клиент из всех цифровых продуктов МегаФона выбрал именно онлайн-решения. Фото: пресс-служба МегаФон.

Аналитическая служба МегаФон представляет топ-3 цифровых сервисов, востребованных у корпоративных клиентов оператора в Кузбассе в прошлом году. Для сравнения брались обезличенные данные по объемам интегрированных продуктов МегаФона в региональный бизнес.

1 место – «Контроль кадров». Тренд на своевременную доставку товаров и посылок из онлайн-магазинов в условиях самоизоляции 2020 года повлиял на усиление эффективной работы курьеров, мерчендайзеров, экспедиторов и водителей. Кузбасские предприниматели пользовались этой услугой в 4,5 раза чаще, чем в 2019 году.

2 место – «МегаФон Таргет». Информирование кемеровчан об интересных акциях и скидках через sms стало второй по популярности услугой у предпринимателей региона. Доля этого сервиса среди всех цифровых продуктов оператора в 2020 году составила 25%. 3 место – Облачные сервисы. В 2020 году каждый четвертый корпоративный клиент из всех цифровых продуктов МегаФона выбрал именно онлайн-решения. После массового перевода сотрудников на удаленную работу стала востребована организация безопасного корпоративного документооборота и телефонии в виртуальной среде. Кроме того, облачные технологии стали популярными у кузбасских компаний из образовательной сферы.

«В 2020 году 36% корпоративных клиентов МегаФона в Сибири интегрировали цифровые продукты в свой бизнес. Инвестиции в технологичные решения позволили сохранить конкурентоспособность, повысить лояльность клиентов и усилить командную работу сотрудников», — отмечает Максим Скворцов, директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона в Сибири.